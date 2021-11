Ferlaino e Mertens sulla bellezza di Napoli: la risposta del Belga è da applausi – VIDEO

Ferlaino e Mertens parlano della bellezza di Napoli. L’ex presidente degli scudetti cita il film di sorrentino, la risposta del Belga è da applausi.

LA BELLEZZA DI NAPOLI SECONDO FERLAINO E MERTENS

L’attaccante del Napoli, Dries Mertens, ha partecipato alla presentazione del libro: I grandi calciatori raccontati da Valter De Maggio. Il folletto belga ha parlato della nascita del figlio, di Maradona ma soprattutto di Napoli.

Quando Ciro Mertens entra in scena, c’è sistematicamente una parabola che va dritto all’incrocio dei pali o al cuore della gente: e mentre Inter-Napoli sta per cominciare, e per raccontare anche un’altra verità, lo «scugnizzo» che da Palazzo Donn’Anna quando si sveglia si lancia dentro una favola, palleggia con il sentimento d’una città ch’è la sua e la scalda.

«Stiamo facendo bene ed è arrivato qualche calciatore che ha alzato il livello tecnico della squadra». Nella sala affollata del Tennis Club Napoli, dove «Ciro» è anche un fumetto dei «I grandi calciatori del Napoli», c’è un mondo che si apre come nell’orizzonte mattutino di casa-Mertens, che entra in tackle su «le Figaro» e straccia quella definizione da Terzo Mondo d’Europa con una pennellata di ammirazione:

«Io non ho neanche bisogno di parlare della bellezza di Napoli, tutti sanno cosa penso. Quando mi sveglio, vedo il mare, Capri, il sole. Il mio problema sarà come fare a tornare in Belgio. E non chiedetemi quando ci tornerò, perché posso soltanto dirvi il più tardi possibile».

Il momento diventa ancora più bello, come sottolinea lo scrittore Angelo Forgione su Twitter, quando entra in scena il presidente degli scudetti.

Ferlaino consiglia a Mertens di vedere il film di Paolo Sorrentino per apprezzare la bellezza di Napoli. Ciro, con verve napoletana, invita Corrado a prendere un caffè a casa sua, da dove la bellezza di Napoli se la gode dal balcone sul mare, con tutto il rispetto per il cinema.