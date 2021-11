Napoli e Juventus sono tra le 10 password più usate in Italia

Napoli e Juventus sono le password più usate dagli italiani. I due club figurano tra le prime dieci 10 parole chiave .

NAPOLI E JUVE LE PASSWORD PIÙ USATE IN ITALIA

Juventus e Napoli non è solo una sfida di campo ma anche sul web le due formazioni se la contendono. Tra le dieci password più usate dagli italiani figurano proprio Napoli e Juventus.

Quando scegliamo una password ci avviciniamo di più a meccanismi associativi immediati, spesso nemmeno rispettando quelle avvertenze di sicurezza che vorrebbero sempre un carattere speciale, una maiuscola e un numero. No, la classica sequenza alfanumerica non sembra la più amata dagli italiani quando devono scegliere la loro password, forse anche perché è difficile da ricordare e ormai di parole chiave bisogna averne almeno una decina.

In Italia, il calcio spicca anche sul web nella mappa delle password digitali. Il servizio di gestione di password NordPass rivela, infatti, che Juventus e Napoli sono fra quelle più usate dagli italiani. E, per di più nelle prime dieci, le altre sono quasi tutte rappresentate da numeri, in sequenze piuttosto elementari (123456 oppure 123456789, 00000…). Juventus è la sesta parola più usata, dopo “qwerty” (al quinto posto, preceduta solo da numeri), Napoli la decima.

Napoli e Juventus che oltre ad essere Password, sono vere e proprie parole del cuore, perché non ce lo vediamo un tifoso dell’Inter utilizzare Juventus senza alcun epiteto, altrettanto uno della Roma col Napoli. Resta il mistero di Andrea, il nome o la persona più pensata, che arriva prima del Napoli, e dietro la Juventus.