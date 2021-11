Le Iene, Roma: “Maglia del Napoli con Maradona, dissacrante”

La nuova maglia del Napoli con l’effige di Diego Armando Maradona fa discutere, ne parla anche Filippo Roma de Le Iene. Il giornalista intervenuto alla trasmissione ‘Il diabolico e il Divino’ in onda su New Sound Level parla della serie Tv su Maradona in onda su Amazon Prime Video: “Non ho ancora visto la serie su Diego Armando Maradona, ma la guarderò sicuramente, mi incuriosisce molto“.

Discorso diverso per la maglia Armani del Napoli dedicata a Maradona: “La maglietta però non mi è piaciuta molto, perché io credo da sempre che la maglia per un tifoso sia la cosa più importante e debba elevarsi al di sopra di chiunque l’abbia indossata. Rappresentare un’effigie di un calciatore sulla maglia è quasi dissacrante, nonostante stiamo parlando di Maradona. Ho condiviso invece il fatto di avergli intitolato lo stadio, ma la maglia è qualcosa che va oltre“. Oltre alla bellezza ed allo stile della maglia celebrativa di Maradona, ha fatto discutere anche il prezzo dalla SSCN per la Maradona Game, venduta presso gli store autorizzati e on line.