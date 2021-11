“Ultras al Maradona, tutti sui sediolini, serve fan zone”, la denuncia sui social di Borrelli

“Tornano gli ultras al Maradona, tornano i piedi sui sediolini” un tifoso ha denunciato tutto con un video sui social del consigliere Francesco Emilio Borrelli. La questione ultras allo stadio Diego Armando Maradona è stata molto dibattuta nelle ultime settimane. In occasione della sfida tra Napoli e Verona alcuni gruppi della Curva A hanno deciso di rientrare allo stadio. Una decisione che non tutti i gruppi organizzati hanno condiviso, dato che in tanti sono rimasti fuori dallo stadio Maradona.

Nonostante l’entusiasmo per il ritorno degli ultras allo stadio di Fuorigrotta, arriva anche una denuncia sui social del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli: “Consigliere, allo Stadio Maradona tornano gli ultras e tornano i piedi sui sediolini, l tifo organizzato è linfa vitale per il calcio, ma c’è bisogno che tifino nel pieno rispetto delle regole. Si potrebbe pensare a questo punto di levare i sediolini e istituire una vera fan zone”.