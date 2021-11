Napoli-Verona gli ultras infiammano il Maradona

Napoli-Verona ritornano gli ultras allo stadio Diego Armando Maradona, ritorna il tifo organizzato a sostenere gli azzurri. I tifosi della Curva A hanno interrotto lo sciopero e sono rientrati allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli in occasione della sfida col Verona.

I gruppi organizzati sono stati sistemati nella parte inferiore delle curve. In questo modo si cerca di appianare le divergenze che fino ad ora hanno tenuto gli ultras lontano dalle partite del Napoli. Per ora non tutti i gruppi sono rientrati a tifare Napoli nello stadio dedicato al Pibe de oro ma resta comunque un’ottima notizia pere Spalletti ed i suoi calciatori. In occasione di Napoli-Verona il Napoli ha presentato anche la nuova maglia dedicata a Maradona ad un anno dalla morte.