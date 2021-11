Trauma cranico per Osimhen: trasportato in ospedale a Milano

Victor Osimhen ha subito un trauma cranico durante lo scontro con Milan Skriniar durante la partita tra Inter e Napoli. Molto duro il colpo subito dall’attaccante nigeriano che è stato costretto a lasciare il campo ad inizio secondo tempo, al suo posto è entrato Petagna. La testa di Osimhen e quella di Skriniar si sono scontrate e la peggio l’ha avuta l’attaccante del Napoli. Appena arrivati i sanitari azzurri in campo è stato subito evidente che il calciatore non potesse continuare a giocare. Le telecamere hanno poi inquadrato il volto tumefatto di Osimhen, trasportato all’ospedale San Raffaele di Milano per un controllo. Il trauma cranico è un brutto colpo e quindi nulla può essere lasciato al caso. Non è la prima volta che Osimhen si fa male alla testa, quindi ogni precauzione deve essere presa.