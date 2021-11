Spartak-Napoli, Spalletti: “Difficoltà ci aiutano a crescere. Con l’Inter grande reazione. Vogliamo chiudere la pratica qualificazine”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con lo Spartak Mosca in Europa League.

Periodo di difficoltà per il Napoli che ha perso con l’Inter, ma ha perso per infortunio anche Osimhen e Anguissa. Sul tema Spalletti ha detto: “Le difficoltà aiutano le persone a dare qualcosa in più. Anche quando andava tutto bene sapevamo perfettamente che ci sarebbero state le difficoltà. Anche ad inizio campionato ci mancava qualcuno, ma abbiamo compensato con la profondità e la qualità della rosa. Ci faremo carico di queste difficoltà un pezzettino ciascuno di quelli rimasti e andremo a sopperire all’assenza di questi grandi calciatori“.

Spalletti torna sulla partita con l’Inter, squadra che definisce “fortissima“. Il tecnico del Napoli sulla gara di San Siro dice: “Noi siamo sempre stati all’interno della partita, abbiamo perso il controllo nella parte centrale, ma poi c’è stata una grandissima reazione. Chiunque avrebbe issato bandiera bianca, invece noi abbiamo voluto esserci con tutte le forze. Dai miei calciatori mi aspettavo qualche scelta meno comoda e più di qualità, cosa che noi possiamo fare. Invece ci siamo accontentati di buttare qualche palla in fallo laterale, invece di provare a giocarlo. Però abbiamo avuto veramente una grande reazione, soprattutto perché loro potevano ripartire e metterci in difficoltà, invece noi lo abbiamo impedito. Sul bilancio totale del Napoli c’è poco da dire, è super positivo“.

Europa League: parla Spalletti

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti ha parlato della prossima sfida di Europa League con lo Spartak Mosca: “In queste difficoltà magari qualcuno avrebbe potuto reagire male, invece i ragazzi sono pronti a giocare a dare il massimo. Hanno dato tutto durante gli allenamenti, si mettono sempre a disposizione“.

Spalletti ci tiene all’Europa League e lo conferma: “Con lo Spartak Mosca vogliamo chiudre la pratica qualificazione, abbiamo la possibilità e vogliamo farlo“.