Napoli, per il terzino affare alla Anguissa. Ghoulam e Mario Rui verso l’addio

L’obbiettivo del Napoli è un terzino sinistro, Giuntoli lavora a un colpo in stile Anguissa. Ghoulam e Mario Rui potrebbero salutare gli azzurri.

UN TERZINO PER IL NAPOLI

Giovanni Scotto giornalista del quotidiano Il Roma ed esperto di calciomercato, ha parlato dei movimenti del Napoli ai microfoni di nel corso di Radio Goal “Il Napoli si sta guardando intorno in vista della campagna acquisti di gennaio. L’obiettivo resta il terzino sinistro. In primo luogo Cristiano Giuntoli dovrà risolvere il contratto di Faouzi Ghoulam. L’algerino guadagna tanto, il Napoli non può permettersi due ingaggi elevati. Il DS cercherà di chiudere un affare low cost come quello che ha portato in azzurro Zambo Anguissa“.