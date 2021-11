Osimhen a Koulibaly: “Ti vorrò bene per sempre, grazie per quello che fai per me”

Victor Osimhen ricambia le parole d’affetto di Kalidou Koulibaly con un messaggio sui social, in cui ringrazia il senegalese. Koulibaly è sempre più leader dello spogliatoio del Napoli e viene riconosciuto da tutti come tale, anche dallo stesso Luciano Spalletti. In una recente intervista rilasciata a Dazn, Koulibaly ha messo in evidenza l’unità del gruppo azzurro. Non solo chiacchiere, ma fatti concreti, come dimostra il messaggio d’affetto lanciato da Osimhen a Koulibaly. Lo stesso difensore aveva parlato benissimo di Osimhen dicendo: “È un compagno umile, che ride e scherza con i suoi compagni. È una persona straordinaria e farò di tutto per aiutarlo a raggiungere i suoi obiettivi perchè lo merita“.

Parole che non son passate sotto traccia dato che Osimhen ha voluto ringraziare il compagno di squadra con un messaggio sui social: “Grazie per tutto quello che stai facendo per me! Ti vorrò sempre bene“. L’unione dello spogliatoio è solida e lo si capisce anche dentro al campo, oltre al comportamento fuori dal terreno di gioco. I giocatori del Napoli sono sempre forti a difendersi l’uno con l’altro se ci sono difficoltà, a sostenersi nelle difficoltà. Un gruppo solido che continua a lavorare per alimentare il sogno scudetto al Napoli, di cui si parla proprio in quello spogliatoio, come svelato da Carlo Alvino.