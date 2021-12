Sky: “Infortunio Koulibaly, tempi di recupero molto lunghi”

Kalidou Koulibaly fuori per infortunio a causa di una distrazione di secondo grado, i suoi tempi di recupero saranno lunghi. Il calciatore senegalese si è infortunato durante la sfida con il Sassuolo ed oggi ha svolto gli esami strumentali. Il report ufficiale della società ha evidenziato una distrazione di secondo grado per il giocatore, mentre per Insigne e Fabian Ruiz c’è qualche timida buona notizia.

Anche Massimo Ugolini di Sky ha fatto il punto sull’infortunio di Koulibaly: “Ci sono brutte notizie per il calciatore. Ha una distrazione di secondo grado. I tempi di recupero di Koulibaly sono tra le quattro e le cinque settimane“.

Koulibaly e la coppa d’Africa

A questo punto bisogna capire se il Napoli ritroverà Koulibaly a febbraio, oppure riuscirà ad averlo a gennaio quando è in programma la Coppa d’Africa. “L’infortunio di Koulibaly è per il Napoli una gravissima perdita. Bisogna fare una valutazione sulla possibilità che ha il calciatore di partecipare alla prossima Coppa d’Africa. Quel che è certo è che il giocatore tornerà sicuramente nel 2022” dice Ugolini. Spalletti dovrà fare a meno del suo miglior difensore in un momento molto delicato. Koulibaly salterà non solo il big match con l’Atalanta, ma anche quello con il Milan che vale un pezzo di scudetto. Il Napoli, però, potrebbe perdere ancora più a lungo Koulibaly se dovesse poi partecipare alla Coppa d’Africa.

Va ricordato che il Napoli ha anche altri infortunati. Come Osimhen che deve restare fuori 90 giorni. Spalletti ha recuperato da poco Politano e Ounas. Mentre Anguissa e Zanoli sono ancora out.