Osimhen starà fuori a lungo: Spalletti ha lanciato un messaggio ai calciatori

Luciano Spalletti non vuole nessun calo di tensione, nessun alibi, nemmeno per l’assenza di Victor Osimhen, il messaggio è stato chiaro. L’attaccante nigeriano si è infortunato durante la gara con l’Inter. La frattura scomposta allo zigomo è un infortunio molto grave, che terrà fuori Osimhen a lungo. I tempi di recupero del nigeriano sono ancora da stabilire, molto dipenderà dalle prossime visite di controllo e dal decorso post operatorio. Il primo bollettino ufficiale parla di 90 giorni per rivedere in campo Osimhen, potrebbe volerci qualcosa in meno, ma ora è complicato fare delle stime.

Quel che è certo è che il Napoli non potrà contare su Osimhen per molto tempo. Nonostante tutto Spalletti non vuole alcun alibi. Il tecnico in conferenza stampa prima di Napoli-Lazio ha confermato la sua idea, messaggio che ha fatto pervenire anche ai suoi giocatori: “Luciano Spalletti cerca nuovi equilibri nella fase offensiva senza Osimhen, che resterà a lungo indisponibile dopo il grave infortunio di domenica scorsa contro l’Inter e il successivo delicato intervento chirurgico. Il tecnico non cerca alibi ma sottolinea come non averlo cambia parecchio. Spalletti per far diventare meno prevedibile i suoi terminali di gioco sta valutando sistemi diversi, come il 3-4-2-1 utilizzato nella ripresa a Mosca” scrive Corriere dello Sport.

Sena Osimhen sarà Mertens titolare

Intanto senza Osimhen con la Lazio toccherà a Mertens giocare titolare. Spalletti da Castel Volturno ha dato qualche segnale sul ruolo del centravanti, non parole precise ma chiari indizi. L’allenatore del Napoli vuole puntare sulla classe del belga per ritornare alla vittoria contro la Lazio di Maurizio Sarri. La speranza è di recuperare anche qualche altro infortunato come Anguissa e Ounas e aspettare che si negativizzino Politano e Zanoli. Intanto per Napoli-Lazio ritornano disponibili Insigne e Fabian Ruiz, sicuramente una boccata di ossigeno per Luciano Spalletti.