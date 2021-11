Napoli, Mertens o Petagna con la Lazio: da Castel Volturno arriva una indicazione

Napoli-Lazio ci sono dubbi di formazione per Luciano Spalletti che deve scegliere anche tra Mertens o Petagna in attacco, il belga è favorito. L’allenatore azzurro ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Lazio ed ha cercato di non sbilanciarsi troppo in termini di formazione. Eppure qualche indicazione è arrivata. I giornalisti hanno provato a capire se con la Lazio si vedrà in campo Mertens o Petagna, anche perché sembra difficile che andranno in campo entrambi da titolari, come visto con lo Spartak Mosca. Spalletti dalla sala stampa di Castel Volturno ha usato bellissime parole per descrivere Mertens, dicendo che quando gioca il belga non c’è alcun problema di modulo. Poi il tecnico si è dilungato anche sulle qualità del calciatore. Insomma Spalletti, in maniera sottile, ha fatto intendere che Mertens giocherà titolare con la Lazio.

Ovviamente la scelta dovrà essere confermata nella giornata di domani. Nulla esclude che Mertens e Petagna possano giocare entrambi titolari con la Lazio, anche se con la formazione di Sarri, si potrebbe utilizzare qualche precauzione in più. Restano comunque altri ballottaggi aperti in casa Napoli, dubbi che Spalletti risolverà nella giornata di domani, quando si capiranno meglio anche le condizioni di Insigne e Fabian Ruiz.