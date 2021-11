Napoli-Lazio: probabili formazioni, tre ballottaggi per Spalletti

Probabili formazioni Napoli-Lazio, secondo Gazzetta dello Sport ci sono tre ballottaggi per il tecnico azzurro Luciano Spalletti. L’allenatore azzurro ha molti assenti: Anguissa, Osimhen, Politano, Zanoli e Ounas. Per fortuna in vista di Napoli-Lazio può contare anche su qualche recupero come Demme, Insigne e Fabian Ruiz. Il centrocampista tedesco è guarito dal Covid 19 già da qualche giorno, mentre gli altri due calciatori saranno convocati dopo l’infortunio che li ha tenuti fuori dal match di Europa League.

Formazione Napoli

Restano comunque dei dubbi per quanto riguarda la formazione che Spalletti manderà in campo con la Lazio. Secondo Gazzetta attualmente ci sono almeno tre ballottaggi: Demme-Lobotka, Lozano-Elmas e Mertens-Petagna. Il quotidiano sportivo ‘schiera titolari’ Insigne e Fabian Ruiz, ma anche in questo caso resta qualche dubbio.

Per quanto riguarda i ballottaggi di Napoli-Lazio, Spalletti sembra orientato a schierare titolare Demme al posto di Lobotka, che non ha fornito una grande prestazione con lo Spartak Mosca. Al momento Lozano è favorito su Elmas per giocare dal primo minuto, con il macedone che andrà in panchina. C’è anche Mertens in panchina nel grafico di Gazzetta dello Sport con le probabili formazioni di Napoli-Lazio, al suo posto c’è Petagna titolare. In questo momento Spalletti ha gli uomini contati in attacco. Il recupero di Insigne gli dà una chance in più, ma l’allenatore azzurro potrebbe decidere di schierare una squadra meno spregiudicata, tenendo in panchina uno tra Mertens e Petagna. In questo modo avrebbe anche un cambio per cercare di cambiare la partita, qualora la situazione dovesse richiederlo.

Intanto nelle prossime ore si continueranno a monitorare Insigne e Fabian Ruiz, reduci da un infortunio. Monitorata anche la questione tamponi, dato che Ounas ieri ha saltato l’allenamento per sintomi influenzali. L’attaccante algerino si è sottoposto ad un tampone, risultato negativo. Nelle prossime ore ci saranno altri test per tutto il gruppo squadra.