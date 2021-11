“Il Napoli ha dominato con lo Spartak Mosca” il commento di Pistocchi

Spartak Mosca-Napoli termina con il risultato di 2-1, gli azzurri sprecano tante palle gol e mettono in discussione la qualificazione. Il Napoli si è presentato alla trasferta di Mosca con sette giocatori assenti: Politano, Anguissa, Osimhen, Demme, Zanoli, Ounas e Insigne. Assenze così pesanti che il tecnico del Napoli nel secondo tempo ha effettuato un solo cambio: quello di Rrahmani in campo per Lobotka, cambiano modulo e passando a tre in difesa. Gli attaccanti a disposizione erano due giovani: Cioffi e Ambrosino.

Un alibi fino ad un certo punto, anche perché il Napoli non ha del tutto demeritato. Spalletti a Sky ha commentato la prestazione degli azzurri, spiegando gli errori dei suoi calciatori, ma anche il motivo per cui non ha voluto salutare Rui Vitoria a fine partita.

Al termine del match tra Spartak Mosca e Napoli è arrivato anche il commento di Maurizio Pistocchi che attraverso i social ha scritto: “Con una doppietta di Sobolev nel 1^ tempo ( il primo su rigore) lo Spartak batte un Napoli sprecone, che ha dominato tutto il 2^ tempo ma segnato solo 1gol con Elmas (testa) A fine gara Spalletti si rifiuta di stringere la mano all’allenatore dei russi, Rui Vitoria“. Ora il Napoli è costretto a vincere con il Leicester per centrale la qualificazione.