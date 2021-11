Koulibaly: “Troppo timorosi, ora bisogna ritrovare la vittoria. I gol subiti mi fanno arrabbiare”

Kalidou Koulibaly ci mette la faccia e da capitano di giornata commenta la sconfitta del suo Napoli con lo Spartak Mosca in Europa League. Il difensore azzurro ai microfoni di Sky dice: “È già da qualche partita che entriamo timorosi in campo. Abbiamo subito quel rigore che ci ha messo in difficoltà, è stato un nostro errore. Così non va bene, perché quando subisci troppi gol poi non vinci le partite“.

Nel secondo tempo Il Napoli ha rialzato la testa con tante occasioni, come sottolineato anche da Spalletti al termine del match con lo Spartak Mosca in Europa League. Eppure non è servito a portare a casa almeno un pareggio: “Nel secondo tempo abbiamo giocato molto bene la palla, ci siamo lanciati negli spazi lanciati ed abbiamo avute tante occasioni. La partita non è stata giocata male, ma peccato che non siamo riusciti a farlo anche il primo tempo. Volevamo vincere ed ora sappiamo che dobbiamo battere il Leicester per andare avanti”.

Kouliblay non ha voluto utilizzare l’alibi delle sette assenze, che ha costretto Spalletti a convocare Cioffi e Ambrosino in attacco: “Sappiamo che ci sono giocatori fuori, alcuni poco fortunati con il Covid, altri infortunati. Ma noi sappiamo perfettamente che chi è disponibile deve dare il massimo per vincere la partita. Il Napoli è una squadra e non individualità, per questo dobbiamo unirci e riprendere a giocare“. Il difensore del Napoli è dispiaciuto anche per i tanti gol subiti: “Sinceramente prendere cinque gol in due partite mi fa un po’ arrabbiare“.

Sulle 300 gare con il Napoli, Koulibaly dice: “Avrei voluto festeggiare in maniera diversa queste gare con il Napoli. Ho tantissimi bei ricordi di Napoli e della città, un popolo a cui tengo tantissimo. Ricordo quando i tifosi indossarono la maschera col mio volto, ecco, io voglio ripagarli sul campo. Da domenica daremo il 30% per vincere“.