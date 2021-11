Napoli-Lazio: Fabian e Insigne verso il recupero, Demme è carico. Restano i dubbi

Luciano Spalletti recupera qualche giocatore per Napoli-Lazio: Demme è guarito dal Covid, Fabian Ruiz e Insigne saranno convocati. Il tecnico del Napoli ha ancora tante assenze importanti come quelle di Anguissa e Osimhen, oltre ad Ounas. L’algerino ieri ha abbandonato l’allenamento per qualche sintomo influenzale che ha fatto scattare l’allarme, visto che Zanoli e Politano sono ancora positivi al Covid. Ounas si è sottoposto ad un tampone che ha dato esito negativo.

In vista di Napoli-Lazio arriva qualche buona notizia per Spalletti, che recupera sicuramente Demme. Il centrocampista tedesco è guarito dal Covid 19 e può tornare tra i convocati. Da capire se sarà schierato titolare, oppure se andrà solo in panchina. Anche Fabian Ruiz e Insigne recuperano per Napoli-Lazio, match della quattordicesima giornata di Serie A. L’attaccante ed il centrocampista non hanno partecipato alla gara con lo Spartak Mosca in Europa League. Insigne è rimasto a Napoli, mentre Fabian Ruiz non è stato rischiato da Spalletti. Sicuramente i due calciatori saranno convocati in vista della sfida con la Lazio, ma anche in questo caso ci sono ancora dei dubbi da sciogliere. Le prossime ore saranno fondamentali per capire i reali margini di recupero, anche se Spalletti spera di poter poter contare su qualche uomo in più.