Immobile, retroscena di mercato: “De Laurentiis lo rifiutò, poi offri cinquanta milioni”

Ciro Immobile poteva giocare al Napoli, un retroscena di mercato che descrive prima un rifiuto di De Laurentiis e poi quello di Lotito. Secondo quanto scrive Corriere dello Sport, Ciro Immobile ha sfiorato almeno due volte di vestire la maglia del Napoli, lui di Torre Annunziata, avrebbe potuto indossare quella maglia azzurra che aveva sempre sognato. Eppure le strade del calciomercato non hanno mai portato Immobile al Napoli, nonostante i destini si siano sfiorati più volti. Domenica Immobile tornerà a Napoli ma da avversario con la sua Lazio e cercherà in ogni modo di fare gol, la cosa che gli riesce meglio da sempre.

Immobile ed il Napoli

Corriere dello Sport scrive che De Laurentiis poteva prendere Ciro Immobile. Lo chiamarono dalla Spagna, ai tempi di Siviglia, gli offrirono l’attaccante a 11 milioni di euro ma il patron del Napoli disse no. Il motivo per cui De Laurentiis rifiutò Immobile è presto spiegato: era nato a Torre Annunziata e “un figlio della stessa terra lo ha sempre spaventato” scrive Corriere dello Sport. Quell’affare si poteva fare quando Higuain lasciò Napoli per sposare la causa della Juventus. Proprio in quei giorni De Laurentiis disse di non avere bisogno di Immobile e che anche Gabbiadini avrebbe potuto segnare 30 gol.

“Qualche anno dopo se ne sarebbe pentito, tentando di prenderlo, disse, perché lo aveva cercato ai tempi in cui corteggiava Verratti al Pescara e quel trio con Insigne, oggi in scadenza, gli sarebbe piaciuto riproporlo a Napoli. Non bastò un’offerta da 50 milioni per convincere la Lazio” scrive il quotidiano sportivo.

Ora le strade di Immobile e del Napoli sono lontane, hanno fatto percorsi diversi. Intanto Giuntoli cerca qualche soluzione per il mercato di gennaio, per cercare di offrire qualche soluzione in più a Spalletti, che tra infortunati e assenti per la Coppa d’Africa deve e dovrà rinunciare a molti giocatori.