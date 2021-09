Napoli, la Gazzetta destabilizza l’ambiente: “Insigne rinnovo quasi impossibile”

Napoli-Juventus è anche la sfida tra Dybala e Insigne, due calciatori fondamentali ma con il contratto in scadenza nel 2022. L’ambiente è già caldissimo con il Napoli che parte leggermente favorito rispetto alla Juventus. Gli azzurri giocano allo stadio Maradona, gremito in ogni ordine di posto disponibile, inoltre hanno cominciato bene il campionato con due vittorie. I bianconeri, invece, hanno commesso già due passi falsi ed hanno un solo punto in classifica e potrebbero sentire il peso di dover vincere ad ogni costo. Inoltre Allegri ha qualche dubbio di formazione con Chiesa e Dybala che vanno verso il forfait.

Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: “L’idea di potersi esibire nello stadio intitolato al suo idolo, a Diego Maradona, potrebbe spingere Paulo Dybala a chiedere ad Allegri di giocare, anche se sarà a disposizione soltanto

da domani sera. E poi, il confronto con Lorenzo Insigne lo stuzzica. I due talenti vivono le stesse ansie, legate ai rispettivi rinnovi. Ma mentre per l’argentino l’accordo non è lontano per il 10 della nazionale italiana il futuro a Napoli è fortemente compromesso: è improbabile che Aurelio De Laurentiis vada incontro alle richieste del giocatore e viceversa“. Una sottolineatura importante quella di Gazzetta che lancia di nuovo la polemica sul rinnovo di Insigne in vista di una sfida delicatissima, come quella tra il Napoli di Spalletti e la Juventus di Allegri.

Insigne titolare con la Juve

Intanto Lorenzo Insigne è tornato in anticipo dagli impegni con la Nazionale. Roberto Mancini ha liberato il giocatore che ha avuto problemi personali non derogabili. Non sono mancante le lamentele delle juventini che anche su una questione così delicata hanno mostrato insensibilità, accusando il capitano del Napoli. Intanto Insigne sarà titolare nella sfida con la Juventus, match valido per la terza giornata di campionato di Serie A 2021/22 che verrà trasmesso in esclusiva tv e streaming da Dazn.