CORSPORT – Juventus: Dybala e Chiesa in forte dubbio, guai per Allegri

Napoli-Juventus le ultime notizie di formazione, con Max Allegri che può rinunciare a Chiesa e Dybala per la sfida del Maradona. I due giocatori potrebbero essere assenti per motivi diversi, con Allegri che si ritroverebbe in rosa solo tre attaccanti di ruolo: Morata, Kean e Kulusevski. Tutti e tre hanno giocato le sfide con le Nazionali e quindi hanno avuto un sovraccarico di stress, così come i calciatori del Napoli.

Juventus a Napoli senza Chiesa e Dybala?

Intanto Federico Chiesa, che ha un problema muscolare al bicipite femorale, nella giornata di oggi si sottoporrà ad esami specifici. Il giocatore ha ricevuto rassicurazioni dallo staff medico dell’Italia. Mancini non lo ha convocato per la sfida con la Lituania ed oggi sarà valutato dai sanitari della Juventus. Per Chiesa dovrebbe essere esclusa la lesione ed oggi i medici decideranno se si potrà allenare con il gruppo. Allegri attende notizie, anche perché Chiesa è sicuramente uno dei suoi uomini migliori. Inoltre Dybala arriverà venerdì dal Sudamerica, quando verosimilmente i bianconeri saranno già a Napoli. Difficile poter contare sull’argentino. Secondo Corriere dello Sport è in dubbio anche la presenza di Cuadrado, che tornerà in Italia su un aereo con Ospina.

Con Chiesa e Dybala in forte dubbio per la Juventus di Allegri, sembra complicato che non si cerchi di recuperare almeno Cuadrado. Quasi sicuramente al colombiano verrà chiesto un sacrificio per giocare la sfida dello stadio Diego Armando Maradona. Partita a cui non dovrebbero partecipare gli altri sudamericani di Allegri come Danilo, Bentancur e Alex Sandro. Ma le assenze ci saranno anche nel Napoli che deve fare i conti con gli infortuni di Meret, Lobotka, Demme e Mertens. Gli allenatori dovranno giocare una sfida delicatissima senza tante pedine fondamentali, ma il calcio oramai è così, non attende più nessuno. Toccherà quindi agli uomini che andranno in campo fare la differenza.

