SKY: Napoli-Juve, Spalletti punta su Anguissa. Panchina per Zielinski. Demme in dubbio

André Zambo Anguissa potrebbe debuttare con la maglia del Napoli contro la Juventus. Per la partita più importante Spalletti deve fare i conti con i vari infortuni: Zielinski e Lobotka su tutti.

ANGUISSA TITOLARE

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport sarà André Zambo Anguissa a sostituire l’infortunato Lobotka:

“Lobotka non potrà giocare contro la Juventus costringendo Spalletti ad effettuare dei cambiamenti in mezzo al campo. Visto l’infortunio di Lobotka, André Zambo Anguissa potrebbe fare l’esordio con la maglia del Napoli. In caso di 4-2-3-1, il camerunense affiancherebbe Fabian Ruiz. Se Spalletti dovesse scegliere il 4-3-3, invece, il reparto centrale potrebbe essere completato da Eljif Elmas”.

LOBOTKA OUT PER NAPOLI-JUVENTUS

Il Napoli non potrà contare su Stanislav Lobotka nella sfida contro la Juventus. Il centrocampista ha riportato un problema muscolare. Defezione importante per gli azzurri in vista della sfida contro la Juventus in programma sabato sera. In quello che sarà uno dei big match della terza giornata, Luciano Spalletti non potrà infatti contare su Stanislav Lobotka . Lo annuncia la società azzurra con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale

Il centrocampista slovacco, titolare nelle prime due partite di campionato, ieri ha infatti dovuto abbandonare anzitempo il match tra Slovacchia e Cipro. L’ex calciatore del Celta Vigo, è stato sottoposto ad esami diagnostici che hanno evidenziato una elongazione del bicipite femorale destro.

Napoli, Zielinski verso la panchina con la Juve

Spalletti potrebbe lanciare Anguissa dal primo minuto contro la Juventus, mentre Piotr Zielinski quasi sicuramente partirà dalla panchina. Il centrocampista polacco, non è ancora al meglio dopo il problema al quadricipite accusato contro il Venezia e le sue condizioni vengono monitorate giorno dopo giorno. Contro la Juve, il classe 1994 dovrebbe partire dalla panchina, così da essere a completa disposizione per l’esordio in Europa League contro il Leicester.