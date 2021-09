Napoli-Juventus: la sfida degli assenti, trema Allegri. Spalletti attende Ospina

Napoli-Juventus sarà segnata da assenze per infortunio e rientri all’ultimo momento dalle Nazionali. Spalletti avrà Ospina, Allegri punta su Cuadrado. Sono questi i due calciatori a cui verrà chiesto un maggiore sacrificio perché indispensabili in formazione. Il portiere colombiano deve assolutamente sostituire Meret, così da evitare lo choc a Marfella di esordire contro la Juve. Il terzo portiere del Napoli non è apparso irreprensibile col Benevento e per una sfida così importante è meglio affidarsi alle mani sicure di Ospina. Allegri non può fare a meno di Cuadrado, uno dei suoi uomini migliori in questo avvio di campionato.

Napoli-Juventus: rebus Nazionali

Ospina e Cuadrado torneranno in Italia con un volo speciale che farà scalo anche a Parigi. Su quel volo ci saranno anche Danilo, Alex Sandro, Dybala e Bentancur della Juventus. Secondo quanto scrive Corriere dello Sport il tecnico della Juventus darà spazio solo a Cuadrado, mentre gli altri si accomoderanno in panchina. Quasi impossibile che giochi Bentancur. Il centrocampista uruguaiano ha subito anche un infortunio e tornerà solo all’ultimo momento. Un bel problema per Allegri che ha un centrocampi già rimaneggiato. Allerta nella Juve anche per Chiesa che un problema al bicipite femorale.

Nel Napoli non mancano le assenze. Recuperato dalla squalifica Osimhen, il tecnico azzurro ha perso Lobotka per infortunio. Anche Zielinski non è al meglio e quindi andrà in panchina. Il tecnico del Napoli dovrà per forza lanciare Anguissa dal primo minuto, magari variando il modulo in un 4-2-3-1, anche perché Demme non riuscirà ad essere della gara. Assenti saranno anche Mertens e Ghoulam, due pedine importanti nello scacchiere dei partenoepei, che fino ad ora non hanno potuto calpestare mai il terreno di gioco. Entrambi i tecnici avranno problemi di formazione importanti e non si capisce perché la sfida tra Napoli e Juventus non si potesse giocare quantomeno domenica.

