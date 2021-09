Anguissa sfida la Juventus: dalla firma al campo e soli tre allenamenti

E’ emergenza a centrocampo per il Napoli in vista della sfida con la Juventus: Anguissa giocherà titolare dopo l’infortunio di Lobotka. Questioni di esigenza a causa degli infortuni dato che Demme è ancora ai box, dove si è accomodato anche Lobotka dopo il problema con la Nazionale slovacca. Spalletti perde uno dei suoi calciatori migliori in questo avvio di stagione e quindi dovrà cambiare qualcosa in mediana.

Anguissa titolare con la Juventus

Zambo Anguissa passerà dalla firma del contratto alla sfida con la Juventus, in mezzo la parentesi col Camerun. Ieri per il centrocampista ex Fulham è stato il primo allenamento con la sua nuova squadra. Come ricorda Corriere dello Sport ne avrà altri due a disposizione, poi dovrà scendere in campo a causa dell’emergenza in mediana. A questo punto c’è da chiedersi se Luciano Spalletti deciderà di cambiare modulo. Con Anguissa in campo con la Juventus si può passare al 4-2-3-1, modulo preferito da Spalletti. Inizialmente doveva essere questo il piano di gioco, poi l’infortuno di Demme e l’esplosione di Lobotka ha cambiato i piani. Ora con Zilienski a mezzo servizio, si può decidere di cambiare modulo. Lo deciderà Spalletti che potrebbe andare anche sul 4-3-3 con Elmas in mediana, anche se non ci sarebbe un vero e proprio regista.

Scelte che toccano all’allenatore del Napoli che potrà contare sul rientro di Osimhen, mentre dovrà fare a meno anche di Mertens e Ghoulam. Non sorride il collega Max Allegri che ha tanti calciatori fuori. Cuadrado rientra con Ospina all’ultimo minuto, mentre Dybala e Chiesa sono in forte dubbio. Quasi sicura l’esclusione di Bentacur. Il centrocampista uruguaiano ha accusato qualche problema fisico e non dovrebbe essere del match. Quasi certa l’assenza anche degli altri sudamericani come Danilo e Alex Sandro.

Leggi anche: