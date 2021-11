Napoli-Lazio le probabili formazioni: Mertens titolare, Lobotka in vantaggio

Napoli-Lazio le probabili formazioni: Spalletti ha molte assenze come Osimhen e Anguissa, nessun indisponibile per Sarri. Il tecnico del Napoli ritrova Insigne e Fabian Ruiz tra i convocati, ma deve fare ancora a meno di tanti calciatori. “Lamentarsi però è da sfigati” dice Spalletti che in conferenza stampa di Napoli-Lazio ha ribadito il concetto. Spalletti è convinto di avere una rosa forte che può far fronte alle emergenze e quindi anche con la Lazio, ci sono calciatori che possono vincere la partita. Sarri non ha particolari problemi di formazione e quindi può schierare la formazione migliore con Immobile carico dopo il record di gol.

Formazione Napoli

Spalletti con la Lazio non cambia modulo e si affida di nuovo al 4-2-3-1. Rispetto alla gara di Europa League torna in porta Ospina, così come Rrahmani riprende il suo ruolo di fianco a Koulibaly in difesa. Gli esterni saranno di nuovo Di Lorenzo e Mario Rui. Secondo Gazzetta dello Sport a centrocampo Lobotka giocherà di fiancoa Fabian Ruiz con Demme ancora in panchina. In attacco il centravanti sarà Mertens sostenuto da Lozan, Zielinski e Insigne che vuole ritornare al gol su azione che manca da tantissimo tempo.

Formazione Lazio

Maurizio Sarri può continuare con il suo 4-3-3 anche con il Napoli. In porta ci va l’ex Reina con Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi e Hysaj. Centrocampo con Milinkovic Savic, Cataldi e Luis Alberto che lavora per trovare tempi e spazi negli schemi di Sarri. Attacco spregiudicato con Felipe Anderson, Immobile e Pedro.