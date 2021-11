Ammutinamento: Ufficiale, scatta la multa per Hysaj

Scatta la multa per Elseid Hysaj per l’ammutinamento registrato il 5 novembre del 2019, dopo la sfida di Champions League col Salisburgo. Arriva la prima pronuncia da parte del Collegio arbitrale che ha dato ragione al Napoli e quindi ha fatto scattare la sanzione amministrativa per Hysaj. Al momento il calciatore albanese è alla Lazio ed è il primo a subire una condanna. Molto delicata anche la posizione di Allan dopo lo scontro con Edo De Laurentiis. Situazione su cui il tribunale deve ancora pronunciarsi.

Multa per Hysaj il comunicato del Napoli

“SSC Napoli Spa comunica che, in data odierna, è stato pubblicato il primo lodo arbitrale relativo alle proposte di multa riguardanti i componenti della Prima Squadra nella stagione sportiva 2019-2020, per i fatti successivi alla partita di UEFA Champions League Napoli – Salisburgo del 5 novembre 2019.

Con tale provvedimento, il Collegio Arbitrale previsto dall’Accordo Collettivo LNPA/AIC/FIGC ha disposto, nei confronti del calciatore Elseid Hysaj, la sanzione della multa di € 40.000,00, riconoscendo, così, la legittimità del ritiro disposto dal club e la conseguente violazione contrattuale da parte del calciatore che non rispettò la direttiva impartita dal Club. All’Avv. Mattia Grassani, che ha brillantemente difeso la società partenopea, vanno i più sinceri ringraziamenti” questo il comunicato ufficiale rilasciato dal club di Aurelio De Laurentiis.