Napoli, Insigne sfida la Lazio di Sarri: il gol su azione è un tabù

Lorenzo Insigne ed il Napoli sfidano la Lazio di Maurizio Sarri. La squadra di Spalletti deve vincere per frenare la rimonta dell’Inter. Per ritornare alla vittoria, che al Napoli manca da due giornate in Serie A, Spalletti si affida a Insigne. L’attaccante non sta vivendo un grande momento di forma e lo si è visto sia con il Napoli che con la Nazionale di Mancini. Eppure il talento di Insigne serve tantissimo a questo Napoli che deve ritrovare, ritmo e fantasia per battere anche l’emergenza infortuni. Con la Lazio mancheranno ancora Osimhen, Anguissa, Politano, Zanoli e Ounas. Recuperato Fabian Ruiz, ma recuperato anche Insigne che insieme allo spagnolo aveva saltato la sfida di Europa League con lo Spartak Mosca.

Napoli-Lazio: Insigne vuole il gol

Ma Insigne con la Lazio dovrà abbattere un tabù, quello del gol su azione che, come ricorda Corriere dello Sport, manca da cinque mesi. Duecentouno giorni senza segnare nemmeno una rete su azione, i quattro gol messi a segno fino ad ora da Insigne sono stati tutti siglati da calcio di rigore. Un’emorragia che deve essere bloccata, serve al morale di Insigne ma serve pure al Napoli che senza Osimhen deve trovare vie del gol alternative. Le probabili formazioni di Napoli-Lazio vedono Mertens titolare come centravanti, un’idea che pure Spalletti ha fatto trapelare a Castel Volturno durante la conferenza stampa. Ma inevitabilmente servirà ritrovare pure il miglior Insigne per battere la Lazio.

Il capitano del Napoli sarà stimolato anche dall’atmosfera di uno stadio Maradona quasi tutto esaurito che celebrerà un ulteriore tributo a Diego Armando Maradona. Proprio del Pibe de Oro ha parlato Insigne qualche giorno fa. Ecco proprio dal ricordo del fuoriclasse argentino può arrivare quella spinta in più per gettare il cuore oltre l’ostacolo e riprendere per mano il Napoli, per condurlo nuovamente alla vittoria in campionato.