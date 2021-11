Insigne: “Maradona napoletano vero, ha difeso la città, si è messo contro tutti”

Lorenzo Insigne ricorda Diego Armando Maradona, lo fa durante una intervista ad Espn: “Ha difeso la città ed i napoletani“. Ad un anno dalla morte di Maradona il ricordo del Pibe de Oro resta ancora indelebile, una ferita ancora troppo grande per poter essere rimarginata. La stella di Maradona continuerà a risplendere per sempre, questo è chiaro, perché anche chi non lo ha mai visto giocare ne è innamorato. A ricordare Maradona ci ha pensato Lorenzo Insigne che durante una intervista a Espn ha detto: “Porterò con me Diego sulla pelle, col mio tatuaggio, ma anche nel mio cuore. Qui Maradona ha lasciato solo grande ricordi e lo si capisce dal grande affetto che i napoletani hanno perso lui. Diego si è messo contro tutto e tutti, ha rifiutato realtà superiori perché voleva portare in alto Napoli“. Ma Insigne ricorda anche altro: “Diego era un grande anche fuori dal rettangolo di gioco, un uomo ha aiutato tante persone, ho sentito solo grandi storie su di lui“.

Insigne-Maradona: il ricordo del capitano

L’attuale capitano del Napoli racconta del giorno della morte di Maradona: “È stato uno shock, ho chiamato in società per capire se fosse tutto vero. Ci sono rimasto veramente male, purtroppo non sapremo mai la verità sulla sua scomparsa, anche i familiari faticano a comprendere cosa sia realmente accaduto e questa è la cosa che fa più male di tutte“. Secondo Insigne “Diego sarebbe molto fiero dei napoletani che lo hanno sempre adorato, anche senza lo stadio intitolato e la statua a lui dedicata. Qui a Napoli tutto racconta di Maradona, ad ogni angolo c’è una foto, un ricordo. Sicuramente da lassù sarebbe stato orgoglioso del popolo napoletano ed avrebbe ancora fatto parte di noi e di questa terra che lo ha accolto e che lui ha difeso“.