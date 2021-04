Svolta nelle indagini per la morte di Maradona, evidenti responsabilità da attribuire direttamente al neurochirurgo Leopoldo Luque e alla psichiatra Agustina Cosachov: questa la conclusione della perizia medica effettuata dalla commissione nominata dalla magistratura nell’ambito dell’inchiesta per la morte di Diego Armando Maradona, avvenuta lo scorso 25 novembre.

OMICIDIO COLPOSO

Dopo settimane di valutazioni su cartelle mediche, referti e tabulati, i periti hanno concluso che “nel decesso hanno inciso in maniera decisiva omissioni di soccorso e una generale negligenza nel trattamento e nelle cure riservate al paziente”. In qualità di medici responsabili di Diego Armando Maradona, i due specialisti potrebbero essere formalmente imputati per omicidio colposo.