Il Napoli sbatte contro il muro della Fiorentina, addio sogni scudetto. IL VIDEO DEI GOL

Napoli-Fiorentina 2-3 goal e Highlights, i viola battono gli azzurri 3-2 al Maradona. Si spegne il sogno scudetto.

I sogni scudetto del Napoli si fermano al Maradona, ancora una volta è la Fiorentina la bestia nera degli azzurri. La squadra di Italiano si impone a Fuorigrotta per 3-2.

Primo tempo da dimenticare pe rla squadra azzurra, partita benissimo, si spegne dopo il gol della Fiorentina. Il gol della viola viziato da un fallo in area su Koulibaly, ma il solito Mariani, non segnala, avevamo lanciato l’allarme sull’arbitraggio e purtroppo i fatti ci hanno dato ragione.

Nella ripresa Spalletta ridisegna il Napoli, prima con Lozano e poi con Mertens autore del gol del pareggio, ma gli azzurri anziché premere sull’acceleratore si spegno nuovamente. Due gol a distanza di pochi minuti per i viola piegano le gambe al Napoli. Osimhen allo scadere riapre la partita, ma il muro viola tiene. finisce la Maradona il sogno scudetto si un Napoli che ha dimostrato di non saper gestire le sfide importanti, Spalletti avrebbe dovuto gestire meglio i cambi e soprattutto la partita. I sogni dei tifosi accorsi ad incitare gli azzurri ancora una volta svaniscono come bolle di sapone.

Napoli-Fiorentina 2-3 goal e Highlights, il video match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Allo stadio Diego Armando Maradona è la Fiorentina a trovare la rete dello 0-1 grazie al sinistro vincente di Nico Gonzalez.

Nella ripresa arriva il pareggio del Napoli grazie a Mertens ma la Fiorentina è in partita e colpisce ancora: prima Ikone poi Cabral ed è 1-3. Il Napoli, grazie ad una vera e propria magia di Osimhen, rientra in partita e regala degli ultimi minuti di fuoco.