De Maggio: “Il Napoli le vince tutte” la ‘gufata’ diventa virale dopo la sconfitta – VIDEO

Il Napoli perde con la Fiorentina 2-3 e sui social comincia la presa in giro dei tifosi avversari. Festeggiano quelli dell’Inter e del Milan, che sono convinti che oramai la lotta per lo scudetto sia a cosa loro. La sconfitta del Napoli in casa con la Fiorentina, la quinta quest’anno al Maradona, pesa moltissimo per la corsa scudetto. Adesso servirebbe veramente un crollo delle squadra in cima alla classifica con il Napoli che non dovrebbe sbagliare più nulla.

Al termine del match sui social, sono stati tanti gli sfottò contro la squadra di Spalletti. Ma tra quelli più gettonati c’è una ‘gufata’ di Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, che a pressing aveva detto: “Hanno una voglia quest’anno, è una condizione che non avevano mai avuto. Come sta oggi il Napoli e con la testa, le vincono tutte”.

Tra i più bersagliati per la sconfitta con la Fiorentina ci sono soprattutto Koulibaly e Zielinski. I due calciatori sono quelli più criticati dai tifosi partenopei. I tre punti persi al Maradona fanno veramente male, perché dopo la vittoria con l’Atalanta in molti si erano illusi che il Napoli fosse finalmente maturato, invece ancora una volta è caduto davanti ai 52 mila dello stadio di casa. Anche il gol di Mertens ha illuso tutti, convinti che il Napoli avrebbe ribaltato la partita, sospinti dall’entusiasmo dei tifosi. Invece la squadra di Spalletti ne ha incassati altri due ed a nulla è servita la rete di Osimen per il definito 2-3.