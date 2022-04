Napoli sconfitto con la Fiorentina: Zielinski e Koulibaly distrutti dai tifosi

Il Napoli esce sconfitto dallo stadio Maradona, per la quinta volta in questa stagione: i tifosi inveiscono contro Koulibaly e Zielinski. Moltissimi tifosi hanno scritto sui social numerose critiche contro i due calciatori del Napoli, che vengono segnalati come i principali artefici della sconfitta degli azzurri. “Koulibaly è da quando è rientrato che non gioca ai suoi livelli, ora veramente basta“. C’è chi dice che addirittura “Juan Jesus è superiore“. Koulibaly, da sempre beniamino dei tifosi, ora viene criticato per “eccesso di confidenza, troppe leziosità che non servono a nulla. Anche con la Fiorentina ha rischiato troppo” ha scritto un tifoso sui social.

Ma uno dei principali bersagli della critica è senza dubbio Zielinski. Il polacco oramai è da tempo che non convince ed anche con la Fiorentina non ha giocato bene, quasi inesistente il suo apporto, sia in fase offensiva, che difensiva. “Zielinski, nulla mischiato a niente” scrive un tifoso. Un altro invece scrive: “Osimhen peggiore in camp, ma sempre meglio di Zielinski, il primo a dover essere ceduto“. Un altro ancora aggiunge: “Zielinski e Politano al limite dell’inguardabile“. Insomma le critiche sono tante, pesano anche l’amarezza di uno scudetto che sembra scivolare via, ancora con una volta con la Fiorentina.