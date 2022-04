Calciomercato Napoli, Marchetti di Sky: “Zaniolo difficile. Olivera, una cosa mi sorprenderebbe. Koulibaly destino segnato”

Luca Marchetti di Sky fa il punto sulle trattative di calciomercato del Napoli, focalizzandosi su Nicolò Zaniolo e Mathias Olivera. Due nomi molto chiacchierati in fase id mercato, ma sicuramente in una fase molto diversa. Corriere dello Sport ha riportato l’interesse del Napoli per Zaniolo, ma la trattativa sembra molto complicata, anche per la richiesta esosa del club giallorosso: “Di vero c’è che se dovesse arrivare un’offerta importante in casa Roma il club la prenderebbe in considerazione. Se dovesse esserci un’offerta shock dai 60 in su vedremo. Mi pone in difficoltà la necessità di Zaniolo di andare a guadagnare di più di quanto guadagna oggi. Non so se il Napoli è pronto a certe cifre per accontentare Zaniolo. Se va via è per andare a guadagnare di più. Anche perché poi i giocatori guardano a quello e alle ambizioni della società. Le intenzioni economiche del Napoli sono sempre state molto accorte“.

Sky – mercato Napoli

A Radio Marte, Luca Marchetti parla anche di Mathias Olivera, trattativa che insieme a Kvaratskhelia viene data per chiusa: “Trattativa molto ben avviata, mi sorprenderebbe se non fosse ufficiale alla riapertura del mercato. Kvaratskhelia? Obiettivo più che importante. Non è alternativo in assoluto a Zaniolo ma mi pare che il Napoli abbia già fatto la sua scelta“.

Sul rinnovo di Koulibaly, Marchetti ha aggiunto: “Secondo me è destinato a rinnovare con il Napoli, belle anche le sue parole sull’attaccamento. Poi nel calcio di oggi non si può mai sapere ma rimango convinto che il legame sia importante. Fabian Ruiz non so dove andrà ma è in bilico. Zanoli? Il Napoli non deve lasciarselo scappare, ha dimostrato di essere pronto. Un investimento sul quale bisogna continuare a investire. Non credo che siano matti i suoi procuratori per chiedere tantissimo. Nella lotta Scudetto ormai conta tutto, anche un cartellino giallo in più o in meno“.

Osimhen, Napoli-Fiorentina

Altro tema importante il rientro di Osimhen dall’infortunio. Gli esami strumentali hanno escluso lesioni, ora si lavora per farlo giocare domenica a Firenze. “La speranza che possa recuperare per la prossima partita immagino ci sia ma in questo caso si valuta sempre giorno dopo giorno, intanto si escludono lesioni il che è importante. L’impegno più difficile nel prossimo turno? Secondo me se la giocano tutte quante, difficile dirlo. Sulla carta Napoli-Fiorentina ma le altre non hanno una passeggiata di salute. Il Verona sta messo bene, con il Genoa ha fatto la gara e l’ha vinta. Il Torino è una squadra difficile da scrollarsela via. La Fiorentina è una squadra che fa bene ma che forse concede di più” dice Marchetti.