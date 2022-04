Zanoli faccia tosta, annienta Zappacosta: che voti in pagella per il giovane del Napoli

Alessandro Zanoli è stato uno dei migliori del Napoli, lo confermano i voti alti in pagella. L’esterno destra non ha fatto rimpiangere Di Lorenzo. Già questo basterebbe per raccontare la partita di Zanoli, 21enne alla prima presenza da titolare in Serie A. Prendere il posto di un totem come Giovanni Di Lorenzo non sarebbe facile per nessun calciatore, ancora meno doveva esserlo per un giovane. Ma cuore di ghiaccio Zanoli ha fatto vedere di non avere paura, o quantomeno di riuscire ad incanalare bene quella tensione. Atalanta-Napoli era la partita di Zanoli e lui ha risposto presente, con una prestazione di livello ed una forza fisica davvero importante, in grado contrastare quelli dell’Atalanta.

Zanoli i voti in pagella di Atalanta-Napoli

Il Mattino 8 – Solo a 21 anni puoi avere il coraggio e la sfrontatezza per partire palla al piede, farti tutta la fascia e fare assist a Mertens nel giorno del debutto. Si trova di fronte uno come Zappacosta e lo straccia. Nella ripresa chiude le diagonali e riparte. Lo cercano di continuo e infatti è il calciatore del Napoli ad aver giocato più palloni.

Corriere dello Sport 7 – Ha una faccia pulita (e anche tosta). Accelera, spacca le linee dell’Atalanta e manda Mertens al frontale del rigore. Ma mica solo quello.

Tuttosport 6,5 – Debutta da titolare e si fa apprezzare per dinamismo e forza di volontà, dà il via all’azione che porta allo 0-1.

Ma oltre ai voti in pagella quello che impressiona di Zanoli è la naturalezza con cui è sceso in campo. Una capacità che aveva fatto intravedere anche nei pochi minuti (89) prima Atalanta-Napoli, ma che ora è venuta fuori in maniera decisiva. Ora per il giovane esterno di destra ci sarà da confermare questa prestazione, perché almeno fino alla sfida con la Roma sarà lui il titolare della fascia destra.