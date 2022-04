Juventus-Inter: basta un rigorino ai nerazzurri per espugnare lo Stadium

Il rigore concesso da Irrati e Mazzoleni in Juventus-Inter fa discutere. Il tocco su Dumfries non sembra così pesante da concedere il penalty. Alla fine il rigore segnato da Calhanoglu è decisivo per dare i tre punti all’Inter che ha ancora una partita da recuperare e si trova a tre punti dal Napoli.

Quello dell’Inter è un rigore molto dubbio. Anche se secondo Marelli il Var lo concede. Ma ci sono state tante polemiche anche per la ribattuta del calcio di rigore. Calhanoglu aveva sbagliato il primo, ma Irrati linfa ribattere dopo l’intervento di Mazzoleni al Var, De Ligt entra troppo presto in area di rigore. La decisione fa arrabbiare Allegri che getta via la giacca. Il tecnico bianconero è indemoniato. La Juve tenta l’arrembaggio nella ripresa, ma oltre al palo di Zakaria non riesce a trovare grandissime occasioni. all’Inter basta un rigore estremamente generoso per vincere all’Allianz Stadium. La fortuna gira bene ai nerazzurri, che già erano stati favoriti con quel rigore non concesso a Belotti per fallo netto di Ranocchia.