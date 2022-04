Juve-Inter: rigore ripetuto, furia Allegri si straccia le vesti. Per lui mai espulsione

Juventus-Inter è furia Allegri sul rigore fatto ribattere da Irrati, il primo tiro era stato parato da Szczesny, Calhanoglu segna al secondo tentativo. La decisione dell’arbitro Irrati di far ripetere il calcio di rigore sbagliato dall’Inter ha mandato su tutte le furie Allegri. Il tecnico della Juventus si è tolto la giacca e l’ha scaraventa via con gli occhi spiritati di rabbia.

L’allenatore della Juventus era furioso con Irrati perché aveva fatto ripetere il rigore di Calhanoglu, che al primo tentativo aveva sbagliato, mente al secondo ha segnato la rete del vantaggio. Ma De Ligt entra colpevolmente prima in area di rigore e così anche il Var Mazzoleni non può non vedere. Il rigore viene ribattuto e arriva il vantaggio dei nerazzurri. Nonostante la furia in panchina, sotto gli occhi del quarto uomo, che cerca pure di calmare Allegri non arriva l’espulsione per l’allenatore bianconero. Ci sentiamo di dire che qualsiasi altro tecnico sarebbe stato espulso dopo una sceneggiata del genere. Spalletti, ad esempio, di espulso per molto meno. Ma forse è sempre e solo una nostra impressione.