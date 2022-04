Marelli: “Rigore Inter al Var lo danno. Errore sulla ribattuta”

Juventus-Inter fa discutere per la decisione di Irrati e Mazzoleni di far ripetere il rigore di Calhanoglu che aveva sbagliato il primo tiro. La moviola di Juve-Inter viene affidata all’ex arbitro Luca Marelli che a Dazn sul rigore concesso all’Inter dice: “E’ un rigore non chiarissimo. C’è uno step on foot che non è pieno, Morata prende la parte anteriore del piede di Dumfries. Ma una volta che Irrati viene chiamato dinanzi allo schermo non può non dare rigore“.

Tante proteste anche sulla decisione di Irrati e Mazzoleni di far battere di nuovo il rigore a Calhanoglu, che aveva sbagliato il primo tiro. Ecco il commento di Marelli a Dazn: “Il tiro di Calhanoglu viene ribattuto da Szczesny, poi il turco segna ma Irrati segnala fallo in attacco. Dopo una lunga revisione, Mazzoleni però indica a Irrati di ripeterlo perché De Ligt è entrato prima in area di rigore e ha impattato sull’azione. Ma è un errore: Calhanoglu sulla ribattuta arriva per primo, non c’è fallo in attacco e doveva esserci un on field review per convalidare la rete, non per ripetere il calcio di rigore“. La decisione non è piaciuta ad Allegri che si è infuriato, scaraventando via la giacca sotto gli occhi del quarto uomo. Nonostante il gesto eclatante, non si capisce il motivo, per lui nessuna espulsione.