Atalanta, spunta un messaggio di benvenuto ai napoletani VERGOGNOSO – FOTO

Atalanta-Napoli, spunta un cartello di “benvenuto” vergognoso verso i partenopei. La foto diventa virale sui social.

Dopo gli insulti razzisti verso koulibaly, documentati in un video che sta facendo il giro del web, sui social spunta una foto inedita. L’immagine mostra un cartello con su scritto: “Di accoglievi in Italia oggi sono fiero. Benvenuti colerosi dal continente nero“.

La foto scovata dalla pagina Twitter Participio Partenopeo è stata accompagnata da un messaggio da applausi:

“Anacronistici i loro insulti, preistorici come la loro indole. Mossi dall’ignoranza. Dalla rabbia e dall’invidia verso coloro che, nonostante i problemi e la minor opulenza, riescono a godersi la vita esaltandosi in ogni ambito. Non è solo calcistica la differenza, dopotutto il calcio è solo un gioco, bensì di cultura e civiltà. Di filosofia dell’essere. Siamo NAPOLETANI: particolari, geniali, atipici e non omologati. Viviamo senza essere servi del denaro, del lavoro inteso come possibilità di accumulo. Voi sembrate animali in cattività, anzi destinati al macello. Vittime delle stesse vostre grigie e miserrime vite, reagite sfogando il vostro disagio esistenziale con striscioni e frasi intrise d’odio. Provo tanta compassione per voi: esseri inferiori che non hanno percezione di esserlo”.

Il cartello esposto dai tifosi bergamaschi è l’ennesima dimostrazione di quanto prepotente può essere l’ignoranza ai massimi livelli.