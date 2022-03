Rocchi ammette: “Errore grave di Massa su Ranocchia-Belotti”, la spiegazione è quasi peggiore dell’errore

Gianluca Rocchi commenta l’errore di Massa al Var durante la sfida tra Torino e Inter, sul contatto tra Ranocchia e Belotti in area da rigore. Il fallo di Ranocchia è stato netto su Belotti ma l’arbitro era convinto che il difensore avesse colpito il pallone. Ma se l’arbitro poteva avere una sensazione sbagliata, questo non doveva accadere anche al Var, davanti ad un monitor con la possibilità di rivedere alla moviola il falla e da dovesse angolazioni.

Ranocchia-Belotti le parole di Rizzoli

Durante uh intervento al museo del calcio a Coverciano, l’operato di Guida e Massa durante la sfida tra Torino e Inter è stato commentato dal designatore Rocchi. “Massa era al Var perché è molto bravo nel suo ruolo. Ma è stato troppo istintivo, si è fatto condizionare dalla sensazione di Guida sul campo. Non ha analizzato bene le immagini, così come doveva fare. Ha sbagliato, ma sono due validi elementi e vanno tutelati“. Rocchi ha poi aggiunto: “Doveva esserci una ricerca frame by frame ma non è stata fatta. Anzi Massa ha fatto l’arbitro non è andato a cercare l’immagine giusta. Ripeto l’errore è grave e non deve accadere“. Sinceramente la spiegazione di Rocchi sul contatto Ranocchia-Belotti sembra abbastanza insoddisfacente. Questo perché il contatto tra difensore dell’Inter e attaccante del Torino è talmente netto che bastava un solo replay per capire che era rigore. Anche perché qualsiasi tifoso a casa ha dato quel giudizio, senza nemmeno poter vedere più inquadrature. Ci si chiede quale replay abbia visto Massa.