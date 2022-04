Zanoli: chiamatelo Cuore di ghiaccio, che prestazione in Atalanta-Napoli

Alessandro Zanoli si presenta senza paura al calcio dei grandi, se qualcuno aveva qualche dubbio sulle sue qualità le ha dimostrate perfettamente nella sfida con l’Atalanta. Il difensore del Napoli è stato chiamato a sostituire Di Lorenzo, uomo chiave e totem assoluto del Napoli di Luciano Spalletti. Ma Zanoli ha dovuto esordire anche contro una squadra che fa degli esterni offensivi la sua forma migliore.

Insomma per Zanoli giocare Atalanta-Napoli era un battesimo del fuoco, ma lui si è presentato con un cuore di ghiaccio che gli ha permesso di giocare sempre lucidamente, come se avesse giocato già decine di partita in Serie A. Invece questa era la sua apparizione numero 8 con i grandi la prima da titolare.

Preciso in difesa, bene anche in attacco: fantastico il suo movimento a saltare Freuler che poi mette Mertens davanti alla porta e porta al rigore per il Napoli.

Bellissima anche la sua giocata sul finale di partita, quando salta due avversarie e continua a correre ed a tenere fisicamente gli avversari, nonostante tutte le energie sprecate durante il match. Ma quello che impressa di Zanoli è la lucidità con cui ha giocato il match. Sembrava un veterano sul terreno di gioco. Ma Spalletti in conferenza stampa lo aveva detto: “Dal secondo allenamento a Dimaro ho capito che lui poteva giocare una partita importante come quella contro l’Atalanta“. Sicuramente una rondine non fa primavera, ma la prestazione di oggi di Zanoli è stata da applausi e va giustamente esaltato.