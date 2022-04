Napoli: urlo scudetto, Gasperini annientato. I gol degli azzurri

Il Napoli vince con l’Atalanta e mantiene il passo per la lotta scudetto: Insigne, Politano ed Elmas gli autori dei tre gol azzurri. La squadra di Spalletti si presenta con sei assenti tra cui Di Lorenzo, Rrahmani e Osimhen, ma il tecnico lancia senza paura Zanoli dal primo minuto. Mentre Gasperini recupera sia Muriel che va in campo titolare, mentre Zapata in panchina.

La partita comincia con l’Atalanta in pieno controllo del match, con un pressing asfissiante, ma è Zanoli a illuminare la scena: il giovane difensore fa fuori Freuler e mette Mertens davanti al portiere. Il neo papà di Ciro Romeo salta Musso che lo stende. Di Bello dà calcio d’angolo, il Var interviene. Rigore netto e il capitano Insigne non sbaglia, rigore furioso e preciso. È sempre il capitano a pennellare al 37′ la palla per il colpo al volo di Politano su calcio di Punizione.

Atalanta-Napoli: cronaca del match

Gli azzurri col doppio vantaggio riprendono a giocare, ma è l’Atalanta a premere sull’acceleratore, con De Roon che al 58′ trova la rete del 2-1 grazie ad un perfetto colpo di testa. Ma quando i nerazzurri sembrano poter premere ancora più forte sull’acceleratore arrivano le mosse di Spalletti: dentro Elmas, Fabian Ruiz e Lozano al posto di Politano, Insigne e Zielinski. Proprio sull’asse Lozano-Elmas arriva il gol del definitivo 3-1 al 81′, il macedone è bravissimo a sfruttare l’assist del messicano che era stato innescato da un lancio illuminante di Koulibaly. Il Napoli prende tre punti a Bergamo, fondamentali per la lotta scudetto e fa capire che può lottare su ogni campo. La squadra di Spalletti fa la voce grossa su un campo difficilissimo.