Atlanta-Napoli, Di Bello aveva negato il rigore. Quanto accaduto al Napoli in questa stagione è impressionante

Atalanta-Napoli, l’arbitro Di Bello sul contatto tra Musso e Mertens in area, aveva indicato l’angolo: proteste di tutto il Napoli che chiedeva il rigore.

L’arbitro di Bello ha sbagliato sull’episodio chiave del match tra Atalanta e Napoli, valido per la 31ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Di Bello.

L’ERRORE DI DI BELLO IN ATALANTA-NAPOLI

12′ Rigore Napoli – Zanoli prende l’iniziativa con grande personalità e sfonda sulla destra verso il centro. Con l’esterno serve in profondità Mertens che salta Musso ma viene atterrato.

L’arbitro Di Bello indica l’angolo: proteste di tutto il Napoli che chiedeva il rigore. Successivamente Di Bello viene richiamato dal VAR: l’arbitro va a rivedere le immagini. Dopo il controllo al Var, Di Bello fischia il rigore.

La dinamica era chiarissima, come ha confermato anche la moviola di Marelli, Musso va su Mertens senza nemmeno toccare la palla, ma come spesso è accaduto in questo campionato gli arbitri nei confronti del Napoli non sono mai troppo attenti.

Quanto accaduto al Napoli in questa stagione è impressionante per la quantità di eventi avversi. Con errori inspiegabili, col VAR a disposizione, e strafalcioni d’ogni genere, in 9 gare i partenopei si sono visti negare 10 calci di rigore e per cinque volte non hanno usufruito della superiorità numerica. Per ben due volte, Mariani (Napoli – Atalanta) e Sozza (Juventus – Napoli) hanno convalidato reti irregolari segnate contro il Napoli.

In questi numeri mancanti al Napoli è racchiusa la storia di un campionato che la squadra azzurra avrebbe forse chiuso anticipatamente. In solo 9 gare e 27 punti in palio, i partenopei hanno raccolto solo 4 pareggi. Il designatore Rocchi non ha mai preso provvedimenti disciplinari per i tanti errori arbitrali compiuti in danno del Napoli.