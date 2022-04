Rigore Napoli, bergamaschi imbufaliti. Marelli: “Giusto fischiare” -Video

Il rigore fischiato da Di Bello in Atalanta-Napoli è netto. Decisivo l’intervento di Aureliano al Var che richiama l’arbitro al monitor. Il rigore viene innescato da una grande giocata di Zanoli che dopo aver saltato Freuler fa un passaggio filtrante bellissimo per Mertens. Il belga solo davanti al portiere lo salta, ma Musso lo scaraventa a terra. Per l’arbitro è calcio d’angolo, mentre Aureliano lo richiama al Var.

Così l’arbitro Di Bello concede il rigore al Napoli, tra le proteste dello stadio di fede bergamasca che contesta la decisione. Sul rigore di Atalanta-Napoli arriva il giudizio di Marelli: “Rigore netto, il portiere dell’Atalanta prende solo il giocatore, ci sta la concessione del penalty“. Il rigore è stato poi trasformato da Insigne.