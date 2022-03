Il Mattino – Napoli, rinnovo Mertens, De Laurentiis ha preso una decisione

In casa Napoli tiene banco il rinnovo di Mertens, Aurelio De Laurentiis avrebbe preso una decisione sul futuro dell’attaccante belga.

Il rinnovo di Dries Mertens con il Napoli tiene in apprensione i tifosi azzurri. L’attaccante belga ha segnato 144 ne ha segnati con la maglia del Napoli, di cui 109 in Serie A, 28 nelle coppe europee. Ma Mertens è stato decisivo anche quando ha dovuto sostituire Osimhen in questa stagione: 7 gol in 11 partite senza il nigeriano. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino Aurelio De Laurentiis avrebbe già preso una decisione sulla questione rinnovo per Mertens.

NAPOLI, RINNOVO DI MERTENS: LE ULTIME

Intanto domenica contro l’Atalanta Mertens è sicuro di un posto da titolare, il neo papà di Ciro Romeo vorrà sicuramente festeggiare con un gol, una motivazione in più per il belga.

“De Laurentiis non pensa di dover fare offerte a Mertens: al momento il belga è destinato ad andare via a fine stagione. Neppure una offerta al ribasso. Il ciclo di Dries sembra essere arrivato al capolinea. Vero che le vie del calcio, si sa, sono infinite ma in questo caso il destino sembra segnato da tempo”. A quanto pare la lunga storia d’amore tra Dries Mertens e il Napoli è destinata a terminare a fine stagione.