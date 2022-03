Mertens che gioia: la foto con Ciro Romeo e Kat

Dries Mertens, Ciro Romeo e Kat sono finalmente una famiglia. La foto pubblicata sui social li mostra ancora in clinica Ruesch a Napoli. Il picco Mertens è nato da pochi giorni, così Dries come ogni papà approfitta di ogni momento disponibile per stare vicino al figlio e alla madre. Momenti di pura felicità che vengono raccontati anche attraverso i social.

Emozionante il primo scatto di Dries Mertens con Ciro Romeo e Kat pochi minuti dopo la nascita. Bellissimi anche quelli successivi pubblicati dal giocatore del Napoli. Sicuramente una bellissima esperienza quella che sta vivendo il calciatore che ha voluto chiamare il figlio con un nome tipicamente napoletano. Ma Ciro è anche il soprannome che gli hanno dato i tifosi del Napoli, che hanno compreso l’immenso affetto che il giocatore e la compagna nutrono per la città partenopea. Sicuramente ora Mertens starà pensando anche a qualche esultanza per dedicare un gol al neonato.