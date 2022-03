Ciro Romeo Mertens la prima foto del baby napoletano

Nasce Ciro Romeo Mertens il figlio di Dries e Kat. L’attaccante del Napoli ha festeggiato la sua nascita con una foto sui social. Mertens non è voluto mancare, anche questa volta al fianco della compagna Kat per la nascita del figlio.

Ciro Romeo Mertens è nato a Napoli alla clinica Ruesch. Kat e Dries hanno voluto chiamarlo con un nome tipicamente napoletano, visto il grande amore che provano per la città partenopea. Ciro è anche il nome che i tifosi del Napoli hanno dato a Mertens, attaccante belga che insieme a Kat ha dimostrato più volte di amare Napoli. Sotto al post di Mertens sono arrivati i like e le reazioni di tutti i compagni di squadra. Insomma Ciro Romeo Mertens è stato accolto in grande stile, anche dalla società azzurra. Ora Mertens vorrà festeggiare a modo suo, dedicandogli un gol, magari già con l’Atalanta.