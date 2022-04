Spalletti: “Atalanta-Napoli, partita da sportellate. Zanoli, lo immaginavo giocare questo match”

Luciano Spalletti parla in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Napoli, la definisce una “partita da sportellate. Zanoli? Può giocare al posto di Di Lorenzo“. Il tecnico azzurro è convinto che sarà una partita difficilissima in cui non si potrà mollare niente: “L’Atalanta è una squadra costruita benissimo, davvero forte. Bisognerà ribattere colpo su colpo per novantacinque minuti. Per batterli non basterà di certo una finta ed una controfinta, ma servirà fare a sportellate per tutto il tempo“.

Atalanta-Napoli: il sostituto di Di Lorenzo

A Spalletti in conferenza stampa gli viene chiesto anche quanto peserà l’assenza di Di Lorenzo, terzino destro infortunato con l’Udinese e perno della difesa partenopea. “Di Lorenzo è l’innovazione continua del terzino destro, è uno che cerca serve qualcosa di nuovo. Ai suoi livelli è veramente difficile arrivarci. Zanoli ha le sue caratteristiche, dal secondo allenamento che ha fatto a Dimaro con la squadra me lo immaginavo titolare in una partita difficile come sarà contro l’Atalanta, era già chiaro che poteva giocare in partite del genere. C’è poi Malcuit che pure sta facendo molto bene e può scendere in campo“.

Sul match con l’Atalanta ha poi aggiunto: “Quella di Gasperini è una squadra molto organizzata ma noi possiamo farcela, anche se è una partita da terra che trema sotto i piedi. Però se non ci addossate emergenze a noi ci fa piacere, anche perché se siamo qui è perché siamo riusciti a vincere partite anche con tante assenze“.

Ma le assenze ci saranno perché con l’Atalanta non ci saranno Osimhen, Di Lorenzo, Rrahmani, Petagna e Meret. Ma si potrà contare su Fabian Ruiz che però può andare in panchina, con Zielinski titolare. Ci sarà anche “Lozano che è tornato ieri e sta benissimo. Oggi si è anche allenato con la squadra” ha detto Spalletti.

Mertens al posto di Osimhen

Altro giocatore importante sarà Mertens che giocherà al posto di Osimhen: “Lui è un napoletano vero e spero che mi metta in difficoltà per tutte le volte che non l’ho fatto giocare. Ma purtroppo in campo vanno undici calciatori e quini bisogna fare delle scelte. Inoltre avrà un tifoso in più: Ciro Romeo, a cui dimostrare quanto è forte il suo papà. Punto molto su di lui. Insigne? Sta bene, lui è sempre concentrato al massimo, magari poi sul campo qualche volta non riesce a riportare quanto di buono fatto in allenamento, ma non c’è alcun problema“.

Spalletti risponde anche a Gazzetta dello Sport e al richiamo in prima pagina sulla questione deferimenti e plusvalenze: “Ho visto che ci avete dedicato tanto spazio, i deferimenti, Osimhen che non è gradito allo spogliatoio. Addirittura siamo in prima pagina. Magari se si parlava anche delle partita non sarebbe male. Ma bisogna stare attenti a fare il gioco delle tre carte con i tifosi del Napoli, perché poi ti sgamano. con Osimhen non c’è nessun problema, se anche ci dovesse essere ne parlerà con la società e si chiarirà tutto”.