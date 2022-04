“Osimhen ascoltato dalla polizia” ecco il motivo del ritardo

Victor Osimhen rientrerà in ritardo a Napoli, questo perché è stato ascoltato dalla polizia perla morte di un medico in Nigeria-Ghana. La sfida valida per le qualificazioni Mondiali si è trasformata in tragedia, con la morte di un medico della Fifa dopo l’invasione di campo dei tifosi nigeriani.

Secondo quanto fa sapere il portale Gonfialarete il ritorno di Osimhen a Napoli è atteso per oggi, anche perché il nigeriano non sarà campo con l’Atalanta a causa della squalifica. “Le ragioni del rientro ritardato e del quale il Napoli era a conoscenza, risiedono nel caos che si è venuto a creare nel post gara Nigeria-Ghana, finita 1-1 con i gol dei due capitani, il ghanese Partey in forza all’Arsenal ed il nigeriano Troost Ekong di proprietà del Watford” viene scritto

Perché Osimhen è rimasto in Nigeria

Sul motivo per il quale Osimhen è rimasto in Nigeria si è detto tanto. Si è diffusa addirittura una fake news in cui si diceva che il calciatore fosse stato arrestato. Gazzetta dello Sport ha parlato addirittura di spogliatoio contro Osimhen. Un articolo che ha scatenato anche la reazione di Spalletti in conferenza stampa.

Ma secondo la ricostruzione fatta dal portale, la permanenza di Osimhen in Nigeria era più che lecita: “La polizia si è attivata per ricostruire l’accaduto e ha voluto sentire anche i protagonisti, testimoni oculari, come calciatori, allenatori e steward presenti sul campo. Osimhen, che ovviamente ha ricevuto dal Napoli il permesso a non rientrare giovedì, non ha potuto lasciare la Nigeria, proprio per la necessità di essere sentito dagli inquirenti nigeriani“.