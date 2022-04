Schira: “Il Napoli vuole il rinnovo di Koulibaly”

Il Napoli sta trattando il rinnovo di Kalidou Koulibaly, difensore senegalese che ha il contratto in scadenza nel 2023. Il giocatore dal prossimo anno sarà anche il capitano del Napoli, visto che Insigne andrà a Toronto e lascerà la fascia. La società di De Laurentiis ha grande stima in Koulibaly, così come i tifosi lo hanno eletto a beniamino. Si parla anche di cittadinanza onoraria per Koulibaly. Anche il giocatore ha espresso più volte la volontà di restare in azzurro, anche in una recente intervista Koulibaly ha detto di sentirsi napoletano.

Ecco quanto scrive Nicolò Schira sul rinnovo di Koulibaly: “Il Napoli ha offerto a Kalidou Koulibaly il prolungamento del contratto fino al 2025 e il ruolo di capitano dopo la partenza di Insigne. Primi colloqui positivi e previsto un nuovo incontro nelle prossime settimane. Gli azzurri spingono per cercare di convincere il difensore centrale a rinnovare“. Il Napoli è pronto a fare un sacrificio anche in termini economici per riuscire a prendere Koulibaly, dato che l’ingaggio del calciatore è di 6 milioni di euro a stagione. Per il senegalese si farà uno strappo alla regola. Al momento, la sensazione è che il rinnovo del giocatore si possa chiudere, dato che c’è la volontà di tutti.