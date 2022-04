Atalanta-Napoli: probabili formazioni, spazio a Zanoli. Dove vederla in tv

Atalanta-Napoli è la partita di Serie A valida per la 31sima giornata, si gioca alle ore 15.00 del 3 aprile 2022. Una gara fondamentale per le due formazioni. I bergamaschi vogliono punti per la zona Champions League, mentre il Napoli è ancora in lotta per lo scudetto.

Assenze su entrambi i fronti, Osimhen è fuori per squalifica, mentre Zapata torna tra i convocati dopo due mesi ma andrà in panchina. Nelle probabili formazioni di Atalanta-Napoli, sicuri i sostituti dei due bomber: Boga per Gasperini, Mertens per Spalletti.

Formazioni Atalanta-Napoli: le scelte di Gasperini e Spalletti

Qui Atalanta: il tecnico dei bergamaschi deve fare a meno anche di Toloi, mentre Muriel è acciaccato ma va comunque in panchina. Gasperini punta sempre sul 3-4-2-1con un attacco sostanzialmente senza una vera punta, ma con Boga a fare il falso nove, in grado di affondare il colpo con la sua velocità. Attualmente Gasperini ha tre ballottaggi: Malinovskyi-Pasalic, Koopmeiners-Pessina, Hateboer-Maehle.

ATALANTA probabile formazione: (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Malinovskyi, Koopmeiners; Boga.

Qui Napoli: Luciano Spalletti deve fare a meno di sei giocatori: Osimhen, Di Lorenzo, Rrahmani, Petagna, Meret e Ounas. Recuperato e convocato Fabian Ruiz che va verso la panchina con Zielinski titolare. Sta bene anche Anguissa che può giocare. Spalletti in conferenza stampa ha detto che pure Lozano sta molto bene. Inoltre il tecnico ha speso ottime parle su Zanoli che può essere il sostituto di Di Lorenzo. Almeno da quello che ha detto il tecnico, sembra che possa essere proprio lui a giocare da titolare. Tra i convocati del Napoli c’è anche il giovane bomber della Primavera, Ambrosino.

NAPOLI probabile formazione (4-3-3): Ospina; Zanoli, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Mertens, Insigne.

Dove vederla in tv e streaming

Atalanta-Napoli sarà trasmessa in diretta tv e streaming su Dazn. Sarà possibile vederla per tutti gli abbonati anche attraverso l’app di Dazn con i support: Smart tv, pc, smartphone e tablet. La partita Atalanta-Napoli può essere vista anche per chi possiede console come PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast e per chi ha Tim Vision.