Spalletti risponde a Gazzetta: “Osimhen? Attenti a fare il gioco delle tre carte con i napoletani, poi ti sgamano”

Luciano Spalletti in conferenza stampa parla anche degli articoli di Gazzetta dello Sport su Osimhen ed il presunto ritardo, col presunto malumore dello spogliatoio. Gazzetta questa mattina ha infatti fatto un approfondimento su tutti gli aspetti negativi del Napoli in questo momento. Ha messo in evidenza il caso plusvalenze, con le presunte cifre reali delle contropartite tecniche. Ma ha anche scritto che nel gruppo ci sarebbe malumore per il ritardo di Victor Osimhen che non è rientrato dalla Nigeria.

Spalletti ha risposto direttamente a Gazzetta dello Sport ed ha detto: “Ho visto che ci avete dedicato tanto spazio, i deferimenti, Osimhen che non è gradito allo spogliatoio. Addirittura siamo in prima pagina. Magari se si parlava anche delle partita non sarebbe male. Ma bisogna stare attenti a fare il gioco delle tre carte con i tifosi del Napoli, perché poi ti sgamano. con Osimhen non c’è nessun problema, se anche ci dovesse essere ne parlerà con la società e si chiarirà tutto“. In mattinata era arrivata anche la risposta di Carlo Alvino a Gazzetta, che ha parlato di giornale che vuole destabilizzare l’ambiente in vista della corsa scudetto. Un modo per cercare di portare scompiglio del gruppo azzurro che sembra più unito che mai.