Alvino risponde a Gazzetta: “Ci temono. Vi dico io la verità su Osimhen”

Victor Osimhen rientra in ritardo a Napoli, questo è quanto scritto da Gazzetta dello Sport ma arriva la risposta di Carlo Alvino. Secondo quanto scrive il quotidiano sportivo c’è malumore nel gruppo azzurro, a causa del ritardo di Victor Osimhen che non è rientrato puntualmente a Castel Volturno per gli allenamenti. La versione ufficiale del Napoli è che il giocatore è in permesso per risolvere alcuni problemi burocratici. Invece secondo Gazzetta il ritardo ha creato grandissimo malumore nel gruppo, si parla addirittura di compagni che non perdonano il nigeriano per non essersi presenta al Konami Center.

Ritardo Osimhen: la risposta di Alvino

Sulla questione è intervenuto pure il giornalista Carlo Alvino che dice: “È ufficiale ci temono. Dedicare una pagina ad un inesistente caso Osimhen è sintomo di grande debolezza! Ma non riusciranno a destabilizzarci! Osimhen, in regolare permesso concessogli dal Napoli due giorni fa, è amato da tutti i suoi compagni. Da tutti! Meditate gente!”

Quanto scritto dal quotidiano sembra proprio la necessità di destabilizzare l’ambiente. Non dimentichiamo che il direttore di Gazzetta dello Sport ha ammesso che il suo giornale si concentra maggiormente su Milan, Inter e Juventus. Insomma cosa ci si può attendere da chi afferma cose del genere.